أسرة "طبيب الغلابة" تناشد بلقاء الرئيس السيسي لعرض مقترحات هامة

ناشد اللواء أسامة مشالي الشقيق الأصغر للطبيب الراحل، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لعرض مقترح عليه مهم بالنسبة إلى الدولة للنهوض بها.





قال أسامة مشالي خلال حواره إلى برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر قناة dmc، إنه يريد مقابلة الرئيس السيسي ولو لمدة 5 دقائق لاقتراح موضوعات تخص البلد وهي مهمة و"كويسة جدًا" وذلك بدون مقابل بل الاقتراح نابعًا من داخله حبًا للعطاء.

جدير بالذكر أن أسرة الدكتور محمد مشالي المعروف إعلاميًا بـ"طبيب الغلابة"، حلت ضيوفًا على البرنامج اليوم حيث تحدث أسامة مشالي وقال إن الراحل كان بمثابة أب له، خاصة وأنه تكفّل به وبإخوته، حيث كان في المرحلة الابتدائية حين توفي والدهم، بينما كان مشالي في السنة الأخيرة من كلية الطب عام 1967.



