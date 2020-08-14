سوبوتيتش يقترب من الرحيل عن يونيون برلين الألماني

أعلن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، استبعاد المدافع المخضرم نيفين سوبوتيتش من معسكر الفريق المقام في باد فويريسهوفن، في الوقت الذي يسعى فيه اللاعب إلى الانضمام لفريق جديد.





وقال سوبوتيتش: "البقاء في (بوندسليجا) مع يونيون برلين كان مثل التتويج بلقب البطولة، أنا سعيد لأنني قمت بدوري".





وشارك سوبوتيتش / 31 عاما/ في 23 مباراة مع الفريق الموسم الماضي، بعدما انضم إلى صفوفه قادما من سانت اتيان الفرنسي الصيف الماضي.





وقال أوليفر رونيرت، رئيس شؤون الاحتراف في يونيون برلين: "خبرة سوبوتيتش... ساعدتنا بشكل كبير، وحققت ما كنا نأمل فيه، ونتوقعه".





وأضاف: "الآن هو يبحث عن هدف جديد، ونحن ندعمه وفقا لاتفاقنا".





وكانت تقارير إعلامية ربطت بين سوبوتيتش -الذي سبق له اللعب ضمن صفوف بوروسيا دورتموند وكولن- وفناربخشة التركي.



