أحمد السبكي يطرح "حلم حياتي" لوائل جسار من فيلم "توأم روحي"

طرح منذ قليل المنتج احمد السبكي الاغنيه الدعائيه لاحدث افلامه "توأم روحي" للنجم حسن الرداد بعنوان "حلم حياتي" الذي يقوم بغنائها النجم وائل جسار علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي .





"حلم حياتي" من كلمات صابر كمال والحان محمد يحيي وتوزيع اشرف محروس وانتاج احمد السبكي واشراف عام احمد عاطف واخراج عثمان ابولبن وهي الاغنيه الدعائيه لفيلم توأم روحي والذي من المقرر طرحه بجميع دور العرض السينمائيه يوم ١٩ اغسطس الجاري .



