محمد رشاد ينعى شويكار: "غنت أغاني دمها خفيف'

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:39 م
شويكار
شويكار
سيدة صادق

نشر الفنان محمد رشاد صورة للفنانة الراحلة شويكار بهدف نعيها حيث رحلت اليوم عن عالمنا وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق " رشاد " بنبرة تملائها الحزن والأسي علي الراحلة شويكار حيث كتب:" رحم الله الفنانة الكبيره شويكار رغم أنها ممثلة كبيرة ومش مطربة لكنها غنت في افلامها ومسرحياتها أغاني دمها خفيف وما تتنسيش ابداً مع الأستاذ الراحل فؤاد المهندس".

يشار إلي رحلت الفنانة القديرة شويكار، عصر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة.

يذكر أن جاء رحيل الفنانة الكبيرة شويكار صادمًا للوسط الفني الذي لم يكد يفق من صدمة وفاة الفنان القدير سناء شافع، ورغم معاناتها الطويلة مع المرض غير أن الأمل في عودتها للساحة الفنية كان كبيرًا، حيث كثيرًا ما كان تفاؤلها بالشفاء ورغبتها في العودة إلى الجمهور.

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