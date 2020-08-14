انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة السودانية الخرطوم (فيديو)

هز انفجار ضخم بمخزن للذخيرة فى منشأة عسكرية جنوب الخرطوم العاصمة السودانية، حسب ما أفادت شبكة "سكاى نيوز" في نبأ عاجل لها.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن وقوع انفجارا ضخما هز العاصمة الخرطوم وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للانفجار الكبير الذي وقع في منطقة الشجرة بالعاصمة .





وفي نفس الوقت، تداولت وسائل إعلام ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أنباء ومقاطع تكشف وقوع انفجارات ونشوب حريق في مصنع للذخيرة في منطقة الشجرة بالعاصمة السودانية الخرطوم.