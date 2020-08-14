محمد على خير: سأرفع القبعة للسيسى لو عاد الغزل والنسيج والحديد والصلب لعهدهما





قال الإعلامى محمد على خير، إن وزير الاسكان يحذر الان من الشتاء القادم، ولابد انأحترم هذا التصريح، فهذا الرجل يطلق إنذار من الآن، وأرسله لمرؤسيه، وقال أن الشتاء وارد أن يكون قويا، وإذا كان ينقصنا معدات لابد أن نستعد لها، فلم نرى من قبل أن يستعد وزير لهذا الفصل قبل 3 أو 4 شهور.





وطالب خير، خلال برنامجه "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، الدكتور مصطفى مدبولى بالبحث فى مسألة الاستعدادا لإستقبال الشتاء، قائلا، "لازم نعمل حسابنا من دلوقتى.. شوفنا اسكندرية والتجمع واللى حصل فيهم السنين اللى فاتت .. ماعرفش مين اللى بيفك الكيس فى الحكومة .. لو على الأقل الحكومة ضخت مبلغ على الطرق .. سيكون الوضع أفضل .. خصوصا مع التغيرات المناخية"





وتابع، السيسى اليوم تحدث عن الصاعات الثقيلة، فهو يريد دعم الصناعا الوطنية الثقيلة، وضرب مثال الحديد والصلب، 2500 فدان فى حلوان، فعبد الناصر قام بعمل خط سكة حديد مخصص له، كما أن المصانع تستطيع أن تنتج كافة منتجات الحديد، والتى يتجاوز أعدادها 10 أنواع.



