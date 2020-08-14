رسميًا.. ميلان يتعاقد مع خليفة إبراهيموفيتش









أنهي نادي ميلان الإيطالي تعاقده رسميًا مع إميل روباك لاعب نادي هاماربي السويدي لتدعيم فريق الشباب خلال الفترة المقبلة .





وأعلن النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 17 عام من أجل تدعيم خط هجوم فريق الشباب الموسم المقبل .





ويعد روباك من العناصر المميزة التي تنتظر مستقبل مشرق، حيث يطلق عليه في السويد الخليفة المنظر لنجم الكرة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش .





وخطف اللاعب الشاب ايضا أنظار أرسنال الإنجليزي بعدما شارك مع المنتخب السويدي للشباب وحقق لقب الدوري رفقه فريق الشباب لنادي هاماربي .



