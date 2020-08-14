رسميًا.. ميلان يتعاقد مع خليفة إبراهيموفيتش

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
محمود صبري


أنهي نادي ميلان الإيطالي تعاقده رسميًا مع إميل روباك لاعب نادي هاماربي السويدي لتدعيم فريق الشباب خلال الفترة المقبلة .

وأعلن النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 17 عام من أجل تدعيم خط هجوم فريق الشباب الموسم المقبل .

ويعد روباك من العناصر المميزة التي تنتظر مستقبل مشرق، حيث يطلق عليه في السويد الخليفة المنظر لنجم الكرة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش .

وخطف اللاعب الشاب ايضا أنظار أرسنال الإنجليزي بعدما شارك مع المنتخب السويدي للشباب وحقق لقب الدوري رفقه فريق الشباب لنادي هاماربي .

وأشار النادي السويدي الذي يملك نصف املاكة إبراهيموفيتش، عبر موقعه الرسمي عن رحيل روباك الي ميلان مقابل 1.5 مليون يورو .

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