"لبنى الشيخ" مديرا لمسرح البالون و"وليد طموم" مديرا لقاعة صلاح جاهين

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
وافق المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، على ترشيح المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، للفنانة لبني الشيخ لشغلها منصب مدير عام مسرح البالون، والفنان وليد طموم مديرا لقاعة صلاح جاهين  .

وقد أصدر المخرج عادل عبده، القرار الإدارى رقم ٣٢٤ بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠، بتولى الفنانة لبني الشيخ منصب مدير عام مسرح البالون، والفنان وليد طموم مديرا لقاعة صلاح جاهين .

وأعربت الفنانة لبنى الشيخ عن سعادتها لشغل هذا المنصب، وقالت إنها تؤمن تماما بنظام العمل بروح الفريق، والتعامل كأسرة واحدة، وأن هذا التكليف يضع على عاتقها مسؤوليات كبيرة أمام أحد أعرق وأكبر المسارح التابعة للدولة .

من جانبه أكد الفنان وليد طموم، قائد اوركسترا بفرقة رضا، أنه سيبذل كل جهده، لإضافة المزيد من النشاط الثقافى والفنى لقاعة صلاح جاهين، وتطوير العمل بالقاعة بما يليق بمكانة الاسم والوزارة .

ووجه الفنانان الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال، والمخرج عادل عبده، لثقتهم ودعمهم الدائم لفنانى البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

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