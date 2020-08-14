الكشف عن حقيقة عرض العين الإماراتي لضم رمضان صبحي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
علاء خليف

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن مفاوضات نادي العين الإماراتي للتعاقد مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الانجليزي بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء. 

ونفي نادي العين الإماراتي عبر صحيفة الاتحاد الإماراتية مفاوضاته مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون بعد انتهاء إعارته للنادي الأهلي نهاية الموسم الحالي. 

وقالت الصحيفة الاماراتية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العين ينفي أنباء التفاوض مع المصري رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي المنتهي إعارته للنادي الأهلي".

وأتمت: "نادي العين أغلق ملف اللاعبين الأجانب هذا الصيف".

وأعلن النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، عن رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق الأحمر بعد انتهاء إعارته ورفض الاستمرار بالقلعة الحمراء ورغبته الانتقال لنادي بيراميدز

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