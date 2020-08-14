أهداف مباراة - وادي دجلة 1 × 0 حرس الحدود

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
حقق وادي دجلة الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم

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