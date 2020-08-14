الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - وادي دجلة 1 × 0 حرس الحدود الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:36 م محمد مرعي Advertisements حقق وادي دجلة الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم أخبار تهمك الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي منذ أقل من ساعتين الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز منذ حوالي 5 ساعات برشلونة يقترب من خطف خليفة هافيرتز منذ أقل من ساعة عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مالك معدية الموت بالبحيرة وآخرين منذ ساعتين و 48 دقيقة أول تعليق من مرتضى منصور بعد عقوبة كهربا منذ حوالي 4 ساعات كورونا لم يضعف.. استشاري مناعة يفجر مفاجأة حول الموجة الثانية للفيروس (فيديو) منذ 35 دقيقة 7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها منذ حوالي 4 ساعات عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك منذ حوالي 7 ساعات أول رد فعل من الخطيب على عقوبة كهربا لصالح الزمالك منذ حوالي 4 ساعات كيف سيكون تشكيل برشلونة في وجود رونالدو؟ منذ ساعة و 22 دقيقة "اختار دائرة الخناقات.. بسمة وهبة تعليقًا على انتقال رمضان صبحي لبيراميدز(فيديو) منذ 37 دقيقة بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة منذ حوالي 4 ساعات بعد رحيل رمضان.. الأهلي يحاول التعاقد مع نجم بيراميدز منذ ساعتين و 23 دقيقة ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب منذ حوالي 4 ساعات الكشف عن مفاجأة صالح جمعة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك منذ حوالي 4 ساعات أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا منذ حوالي 7 ساعات