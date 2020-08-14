استشاري أبحاث يكشف سبب تخوف العالم من الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف الفقي، أستاذ الأبحاث الإكلينكية والمناعة بواشنطن، إن التوقعات بحدوث موجة ثانية على مستوى العالم من فيروس كورونا مع بداية فصل الشتاء، وربما تكون أشد من الموجة من الأولى، يعتبر صحيحا 100% من الناحية العلمية، وهذا على مستوى العالم.

وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الوضع حرج في الولايات المتحدة الأمريكية، منوها بأن التخوف من الموجة الثانية سببه أنها ستتزامن مع الأنفلونزا الموسمية وهو وضع جديد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 56890 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 96108 حالات من ضمنهم 56890 حالة تم شفاؤها، و5107 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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