المتحدة تقرر عرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الأسلام فى اوروبا"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

اعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية انها ستعرض قريبا فيلم "قطر حرب النفوذ علي الاسلام في اوروبا" علي قنواتها. و كانت المتحدة للخدمات الإعلامية قد حصلت على حقوق عرض هذا الفيلم الوثائقي حصريا بعد مفاوضات مكثفة لاهمية محتوي الفيلم للمشاهد المصري و العربي.

الفيلم الوثائقي مستوحى من كتاب "أوراق قطر" للصحفيين كريستيان شيسنو و جورج مالبرونو و الذي حاولت قطر عرقلة توزيعه و لم تنجح في ذلك كما حاولت قناة الجزيرة الحد من قدرة الجمهور على مشاهدة الفيلم الوثائقي المستوحى من نفس الكتاب بالحصول علي حقوق بثه و فشلت في ذلك و كانت قطر قد فشلت في منع بث الفيلم في فرنسا ، على الرغم من خطاب احتجاج أرسلته السفارة القطرية إلى قناة  Arte التي عرضت الفيلم كمنتج مشارك ايضا، حاولت سلطات الدوحة الحصول على الحقوق الدولية للفيلم ، لضمان منع بثه خارج العالم الناطق بالفرنسية. 

ووفقًا للعديد من الصحف والمواقع العالمية فإن الدوحة حاولت إيقاف عرض هذا الفيلم في أوروبا بكل الطرق وفشلت وحاولت شراء حقوقه عبر قناة الجزيرة لتضمن حجبه عن المشاهد العربي 

الفيلم وفقا لتقرير للموقع الإخباري 7dnews يؤكد دعم قطر للإرهاب و يضيف المزيد من الأدلة إلى سجل قطر في دعم الإرهاب حيث يكشف تفاصيل جديدة بشأن تمويل الدوحة للجماعات المسلحة والمنظمات المتطرفة في أوروبا.  

و افاد المهندس حسام صالح ان الفيلم الوثائقي الفرنسي - البلجيكي المشترك يستند إلى آلاف الوثائق السرية، التي تتحدث عن تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين في العديد من الدول الأوروبية. 

واضاف صالح ان مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي يدعم عرض المزيد من الافلام الوثائقية المتميزة سواء المنتجة في مصر او الحصول علي الحقوق لافلام عالمية و ذلك لعرضها علي شاشات المجموعة بهدف توعية الرأي العام و تقديم احدث الموضوعات للمشاهد

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