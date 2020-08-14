صفاء أبو السعود: الفنانة شويكار علامة من علامات الفن المصري
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:22 م
الفجر الفني
نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنانة الكبيرة شويكار، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم.
وقالت "أبو السعود" إن الفنانة شويكار، علامة من علامات الفن المصري بمختلف مجالاته المسرحية والسينمائية والإذاعية وأيضا التليفزيونية، مشيرة إلي أنها نجحت في رسم شخصيتها المتفردة، والتي جعلت منها واحدة من أهم نجمات المسرح بالتعاون مع الأستاذ فؤاد المهندس، وجميلة من أجمل جميلات السينما المصرية، رحم الله الفنانة شويكار، بما قدمته لحياتنا الفنية.