فايلر يعاين أرضية ملعب الأهلي الجديدة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:21 م
بوابة الفجر
محمد الصو
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على معاينة أرضية ملعب استاد الأهلي بمدينة السلام، برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، وسامي قمصان، المدرب المساعد، فور وصول الأتوبيس إلى الاستاد.

ويلتقي الأهلي مع الإنتاج الحربي في التاسعة مساء، على استاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري.

ويخوض الأهلي أولى مبارياته الرسمية على ملعبه الجديد بمدينة السلام، بعد افتتاحه بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، ويبحث عن استكمال انتصاراته اليوم في مواجهة الإنتاج الحربي.

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