فايلر يعاين أرضية ملعب الأهلي الجديدة
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:21 م
محمد الصو
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على معاينة أرضية ملعب استاد الأهلي بمدينة السلام، برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، وسامي قمصان، المدرب المساعد، فور وصول الأتوبيس إلى الاستاد.
ويلتقي الأهلي مع الإنتاج الحربي في التاسعة مساء، على استاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري.
ويخوض الأهلي أولى مبارياته الرسمية على ملعبه الجديد بمدينة السلام، بعد افتتاحه بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، ويبحث عن استكمال انتصاراته اليوم في مواجهة الإنتاج الحربي.
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