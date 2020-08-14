مصادر تكشف تعطل اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

أفادت مصادر مطلعة بأنه سيجري تأجيل مراجعة لاتفاق التجارة الأمريكي الصيني التي كان مقررا لها من البداية يوم السبت، وذلك بسبب مشكلات تتعلق بالتوقيتات، وأنه لم يجر الاتفاق على موعد جديد.





كان من المتوقع أن يجتمع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير التجارة الأمريكي ستيفن منوتشين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة في 15 أغسطس آب، وهو موعد تمام مضي ستة أشهر على بدء سريات الاتفاق.





وقال مصدر مطلع على المحادثات إن التأجيل راجع إلى استمرار اجتماعات كبار قادة الحزب الشيوعي في بلدة بيداهي الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للصين.





ولا يجري إطلاقا إعلان مواعيد مؤتمر الحزب السري على وجه التحديد، والذي عادة ما يُعقد في أغسطس آب.





وقال المصدر إن التأجيل لا يعكس أي مشكلة جوهرية فيما يتعلق باتفاق التجارة، مضيفا: ”لم يجر التوصل إلى موعد جديد بعد“.



