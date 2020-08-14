كورونا لم يضعف.. استشاري مناعة يفجر مفاجأة حول الموجة الثانية للفيروس (فيديو)

شدد الدكتور أشرف الفقي، أستاذ الأبحاث الإكلينكية والمناعة بواشنطن، على ضرورة ارتداء المواطنين الكمامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، واصفا إياها بالحل السهل والرخيص.





وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لو لم تمنع الكمامة الإصابة، فأن حجم الفيروسات التي ستصل للشخص ستكون أقل بكثير حال ارتداء الكمامة، ومن ثم حدة المرض ستكون أقل.





وشدد على أن فيروس كورونا مازال موجودا ولم يضعف حتى الآن، وتعرض العالم لموجة ثانية من الفيروس يتعلق بتطيبق الإجراءات الاحترازية وتوعية الحكومات لشعوبها بأن الفيروس مازال موجود.











