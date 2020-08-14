كورونا لم يضعف.. استشاري مناعة يفجر مفاجأة حول الموجة الثانية للفيروس (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:18 م
الدكتور أشرف الفقي
الدكتور أشرف الفقي
هدى عبدالرازق
شدد الدكتور أشرف الفقي، أستاذ الأبحاث الإكلينكية والمناعة بواشنطن، على ضرورة ارتداء المواطنين الكمامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، واصفا إياها بالحل السهل والرخيص.

وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لو لم تمنع الكمامة الإصابة، فأن حجم الفيروسات التي ستصل للشخص ستكون أقل بكثير حال ارتداء الكمامة، ومن ثم حدة المرض ستكون أقل.

وشدد على أن فيروس كورونا مازال موجودا ولم يضعف حتى الآن، وتعرض العالم لموجة ثانية من الفيروس يتعلق بتطيبق الإجراءات الاحترازية وتوعية الحكومات لشعوبها بأن الفيروس مازال موجود.



اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 56890 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 96108 حالات من ضمنهم 56890 حالة تم شفاؤها، و5107 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متعافي كورونا بوابة الفجر الموجة الثانية المناعة الكمامة

أخبار تهمك

"اختار دائرة الخناقات.. بسمة وهبة تعليقًا على انتقال رمضان صبحي لبيراميدز(فيديو)

منذ 35 دقيقة

بعد رحيل رمضان.. الأهلي يحاول التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الكشف عن مفاجأة صالح جمعة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من الخطيب على عقوبة كهربا لصالح الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كيف سيكون تشكيل برشلونة في وجود رونالدو؟

منذ ساعة و 19 دقيقة

برشلونة يقترب من خطف خليفة هافيرتز

منذ أقل من ساعة

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من مرتضى منصور بعد عقوبة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مالك معدية الموت بالبحيرة وآخرين

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كورونا لم يضعف.. استشاري مناعة يفجر مفاجأة حول الموجة الثانية للفيروس (فيديو)

منذ نصف ساعة

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. طبيب سابق بهيئة الدواء الأمريكية: "الكمامة مش وصمة اجتماعية"

استشاري مناعة: موعد الذروة يتحدد بناءً على سلوك المواطنين (فيديو)

المصل واللقاح: الكمامة القطنية أفضل من اللاشيء (فيديو)

خبر سار.. المصل واللقاح: انخفاض وفيات كورونا بسبب واحد

استشاري مناعة يكشف نتائج مبشرة بعد تعميم ارتداء الكمامة (فيديو)

"المصل واللقاح " يكشف أسباب انخفاض إصابات فيروس كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:13 م

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

كورونا لم يضعف.. استشاري مناعة يفجر مفاجأة حول الموجة الثانية للفيروس (فيديو)

08:18 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

01:47 م

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

04:40 م

كيف سيكون تشكيل برشلونة في وجود رونالدو؟

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان