عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل.

ويحل الأهلي ضيفا على الإنتاج الحربي بعد قليل في المباراة التي ستقام على ملعب "الأهلي We" ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي ضم كلا من :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو - جونيور أجاي 

خط الهجوم : مروان محسن.

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.

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