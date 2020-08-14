موعد مباراه البنك الأهلي واتحاد الشرطة الودية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
هدير أسامة




يستضيف ملعب الشرطة بالعباسية، مباراه البنك الأهلي، واتحاد الشرطة، الودية يوم الأثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً .


وتعبتر هذه المباراة امام فريق الشرطة، ودياً هى المباراة الثانية استعداداً لمنافسات المبارايات المقبلة.

وتعادل فريق البنك الأهلي، امام بتروچت، ودياً بنتيجة 1-1 والتي اقيمت يوم الخميس، بملعب بتروسبورت، وكانت هذه المباراة هي الأولى بعد فترة توقف مسابقة الدوري بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا.


ويحتل البنك، المركز الثاني برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع فريق بني سويف، بجدول الترتيب بدوري القسم الثاني.

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