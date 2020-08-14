العطاء والانسانية.. الإمارات تعلن على التزامها بتقديم يد العون للجميع للتغلب على كورونا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر

منذ بداية تفشي جائحة كورونا أعلنت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي، وبنهجها الإنساني في تقديم يد العون للجميع للسيطرة على الفيروس، وساعدت نحو مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم.


جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم، أكثر من 1277 طنا من المساعدات لأكثر من 107 دول، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون من العاملين في المجال الطبي.

 

كما أرسلت دولة الإمارات امس مساعدات تحتوي على 13 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى 14 دولة من دول جزر المحيط الهادئ " الباسيفيك"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورون

أخبار تهمك

بعد رحيل رمضان.. الأهلي يحاول التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

كيف سيكون تشكيل برشلونة في وجود رونالدو؟

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد عقوبة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مفاجأة صالح جمعة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من خطف خليفة هافيرتز

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مالك معدية الموت بالبحيرة وآخرين

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب

منذ حوالي 4 ساعات

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من الخطيب على عقوبة كهربا لصالح الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"اختار دائرة الخناقات.. بسمة وهبة تعليقًا على انتقال رمضان صبحي لبيراميدز(فيديو)

منذ نصف ساعة

كورونا لم يضعف.. استشاري مناعة يفجر مفاجأة حول الموجة الثانية للفيروس (فيديو)

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

من العراق إلى اليمن..إمارات الخير تضمد الجراح العربية من كورونا بالمساعدات الإنسانية

الإمارات ترسل مساعدات طبية لكولومبيا لمكافحة كورونا (فيديو)

لمكافحة كورونا.. الإمارات تساعد 66 دولة بـ935 طناً من المساعدات الطبية

935 طنا لمساعدة 65 دولة.. الإمارات تغيث العالم من كورونا (صور)

الإمارات تدعم الدول المتضررة من جائحة كورونا بمساعدات طبية

يد العون.. مساعدات الإمارات تصل لأكثر من 75 دولة حول العالم خلال إزمة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:13 م

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

كورونا لم يضعف.. استشاري مناعة يفجر مفاجأة حول الموجة الثانية للفيروس (فيديو)

08:18 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

01:47 م

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

04:40 م

كيف سيكون تشكيل برشلونة في وجود رونالدو؟

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان