العطاء والانسانية.. الإمارات تعلن على التزامها بتقديم يد العون للجميع للتغلب على كورونا

منذ بداية تفشي جائحة كورونا أعلنت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي، وبنهجها الإنساني في تقديم يد العون للجميع للسيطرة على الفيروس، وساعدت نحو مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم.





جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم، أكثر من 1277 طنا من المساعدات لأكثر من 107 دول، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون من العاملين في المجال الطبي.

كما أرسلت دولة الإمارات امس مساعدات تحتوي على 13 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى 14 دولة من دول جزر المحيط الهادئ " الباسيفيك"