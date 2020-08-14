بيراميدز يقترب من الانضمام إلى مجموعة سيتي لكرة القدم

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:02 م
بيراميدز
بيراميدز
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية أن مجموعة سيتي لكرة القدم أصبحت قريبة للغاية من شراء نادي مصري في الفترة المقبلة.
وأكدت التقارير الصحفية أن هذا النادي هو براميدز الذي يملكه الإماراتي سالم الشامسي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن مجموعة سيتي هي شركة قابضة تأسست عام 2014 للإشراف على إنشاء وإدارة مجموعة من نوادي كرة القدم تحت رعاية نادي مانشستر سيتي التابع لمُلاك إماراتيين أيضاً.

وأفادت التقارير الصحفية بأن براميدز سيكون النادي العاشر في هذه المجموعة والنادي الأول لها في القارة الأفريقية في حال إتمام الصفقة.

ونوهت التقارير الصحفية أن براميدز في حالة انضمامه إلى مجموعة سيتي فإنه سينضم لأندية لوميل البلجيكي ومومباي سيتي الهندي ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي نيويورك إف سي الأمريكي ونادي ميلبورن سيتي الأسترالي بالإضافة إلى نادي يوكوهاما مارينزو الياباني ونادي كلوب أتلتيكو توركي الأوروجواياني ونادي جيرونا الإسباني ونادي سيتشوان الصيني.

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