والداتها أول من دعمت موهبتها وتزوجت ثلاث مرات.. ما لا تعرفه عن الراحلة شويكار

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بخفة ظلها نجحت النجمة "شويكار " فى رسم ملامح مختلفة للشكل المعتاد لنجمات الزمن الجميل حيث تمتلك شويكار عدة مواهب بجانب التمثيل مثل الغناء والاستعراض وهو ما جعلها تتميز عن فنانات جيلها ، وبرعت فى تقديم الأدوار الكوميدية والدرامية، حتى على المسرح كان لها طلة مختلفة وحضور يجذب إليه القلوب.



وفي التقرير التالي يعرض لكم " الفجر الفني " معلومات لا تعرفها عن الراحلة شويكار.



* ولدت شويكار يوم 24 نوفمبر عام 1936م لعائلة تركية ، تزوجت فى بداية حياتها من المحاسب حسن نافع ثم تزوجت عقب وفاته من الفنان فؤاد المهندس الذى كونت معه "ثنائى" لامع فى السينما والمسرح.



* بدأت مشوارها الفنى عام 1960م من خلال دور قصير فى فيلم "حبى الوحيد" مع المخرج "كمال الشيخ"، وبعدها فيلم "غرام الأسياد" مع المخرج "رمسيس نجيب".



* وفى عام 1962م التقت "شويكار" بالفنان عبد المنعم مدبولى الذى اختارها كبطله لمسرحية "السكرتير الفني"، والتى كانت بمثابة نقطة انطلاقها.



* كانت والدتها أول من شجعها على تحقيق حلمها بالتمثيل حيث دعمت موهبتها في البداية وكانت ترافقها إلى شركات الإنتاج ومواقع التصوير.



* وتزوجت شويكار وهي في عمر السادسة عشر من الثرى المهندس حسن نافع ، وبعد عام من الزواج أنجبت ابنتها "منة الله" ثم أُصيب زوجها بمرض خطير، ووقتها قررت شويكار أن تستكمل دراستها الثانوية قبل أن تصدم بوفاة زوجها.



* تزوجت بعدها من الفنان فؤاد المهندس والذى بدأت قصة حبهما فى مسرحية أنا وهو وهى وكللت بالزواج حتى 20 عاما وبعدها قررا الانفصال.



* على الرغم من استمرار زواج شويكار وفؤاد المهندس لمدة 20 عامًا، إلا أنه انتهى بالانفصال لتتزوج بعد ذلك من المؤلف مدحت يوسف.



* إبتعدت شويكار الفترة الأخيرة عن التمثيل، حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.



* لم تعلن شويكار اعتزالها؛ بالرغم من أنها أكدت فى أكثر من لقاء أنها تكره كلمة "الاعتزال" وتكتفي بالمتابعة، ولكنها على الرغم من ذلك لا تحب التكنولوجيا، فلا تمتلك هاتفا محمولا أو كمبيوتر.



* ابتعدت سنوات عديدة عن السينما وعادت عام 2009 من خلال فيلم “كلمنى شكراً” مع المخرج "خالد يوسف".



* من أبرز أعمالها التلفزيونية مسلسل “الشرسة”، و”بنت من شبرا”، و”امرأة من زمن الحب”، و”هوانم جاردن سيتي”، و”سر علني".



