شيكو يفاجئ جمهوره بصورة من حمام السباحة "٢هشام و٢كريم"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
"


نشر الفنان شيكو صورة له مع اصدقائه من خمام السباحه َذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وظهر" شكو" في الصورة مع مجموعه من أصدقائه كان أبرزهم هشام ماجد وكريم محمود عبد العزيز وذلك بالمايوهات من حمام السباحة.

وعلق" شيكو" علي الصورة قائلاً :" 2هشام 2 كريم" يقصد اصدقائه تلمتواجذين معه داخل حمام السباحة.


يذكر ان شيكو وهشام ماجد خاضو السباق الرمضاني ذبمسلسل "اللعبة" والذي تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،


وشارك في مسلسل اللعبة كل من هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي.
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شيكو يفاجئ جمهوره بصورة من حمام السباحة ٢هشام و٢كريم

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