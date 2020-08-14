30 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالصين

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:40 م

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الجمعة، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي مقارنة مع 19 حالة في اليوم السابق.

 

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أن 22 حالة من الإصابات الجديدة حالات وافدة من الخارج مقابل 11 حالة في اليوم السابق.

 

وسجلت اللجنة أيضا 28 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، وكانت قد سجلت 20 حالة من هذا النوع قبل يوم، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84786 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 20,641 مليون إصابة، بينهم أكثر من 748 ألف حالة وفاة، وأكثر من 13,530 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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