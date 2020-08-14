20.6 مليون طن إنتاج أذربيجان النفطي من يناير-يوليو

قالت لجنة الإحصاءات الحكومية في أذربيجان اليوم الجمعة إن إنتاج البلاد من النفط الخام ومكثفات الغاز تراجع إلى 20.632 مليون طن في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز 2020 من 22.023 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.



