20.6 مليون طن إنتاج أذربيجان النفطي من يناير-يوليو
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:05 م
باكو (رويترز)
قالت لجنة الإحصاءات الحكومية في أذربيجان اليوم الجمعة إن إنتاج البلاد من النفط الخام ومكثفات الغاز تراجع إلى 20.632 مليون طن في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز 2020 من 22.023 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 22.246 مليار متر مكعب مقارنة مع 20.316 مليار متر مكعب في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز 2019.
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