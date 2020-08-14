الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

فاجأ مسؤولو النادي الأهلي رمضان صبحي لاعب الفريق السابق والذي بات على أعتاب الانتقال إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري بقرار جرئ.





واقترب رمضان صبحي من اللعب لفريق بيراميدز في الصيف مقابل 100 مليون جنيه لمدة 3 مواسم مقبلة.





وقامت إدارة النادي الأهلي، بإزالة كافة صور رمضان صبحي لاعب الفريق السابق، بعد رحيله رسميًا، عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.





وظهر ملعب الأهلي الجديد، بدون صور رمضان صبحي الذي اقترب كثيرا من الانضمام لنادي بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي.





وقامت إدارة الأهلي بالتعاون مع مسئولي شركة إستادات القابضة، بإزالة كافة صور اللاعب السابق للفريق، بناء على تعليمات من محمد كامل رئيس الشركة.



