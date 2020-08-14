لجنة لمتابعة زراعات الذرة والمانجو بالفيوم (صور)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:05 م
اللجنة
اللجنة
ريهام على
قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إن لجنة شمال الصعيد بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، قامت بزيارة لمحافظة الفيوم بمشاركة إدارة المكافحة وإدارة الإرشاد بالمديرية لمتابعة زراعات المانجو والذرة الشامية بالمحافظة بحضور المهندس جمال طه جودة مدير عام منطقة شمال الصعيد والمهندس أنور حلمي محمد مهندس شمال الصعيد.

وتشكلت اللجنة من إدارة المكافحة بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة والارشاد الزراعي بقيادة المهندس مصطفى عبد الظاهر مدير عام إدارة الإرشاد والمهندس عادل حنا رئيس قسم المكافحة البستانية والمهندس طه السيد اخصائي إرشاد والمهندس ربيع محفوظ اخصائي مكافحة حقلية.

وتابعت اللجنة زراعات المانجو وحالة إصابتها بالحشرات القشرية والعفن الهبابي ومتابعة زراعات الأذرة الرفيعة والشامية وحالة إصابتها بحشرة المن والندوة العسلية. 

وتم المرور على مركز ابشواي لمتابعة المانجو ناحية سنرو القبلية حوض الفلاحة وحوض العشار الثاني وناحية سنرو البحرية حوض السدرية وحوض راضي.

وخلال الزيارة تم عمل ندوة إرشادية للمزارعين لتوعيتهم بخطورة الحشرة القشرية والعفن الهبابي وحيث انهم يقومون الأن بجمع المحصول لذا تم توصيتهم بطرق العلاج الصحيحة من بداية الموسم القادم وحتى نهايته والتقليم الجيد وفتح قلب الشجرة، وإزالة التشوهات، والتكتلات الزهرية والرش بالمطهرات الفطرية وذلك بعد الانتهاء من جمع المحصول وتلاحظ انهم قاموا بالرش والمكافحة من بداية الموسم الحالي وتلاحظ نتائج علاجات جيدة بمعرفة المزارعين وتحت إشراف إدارة المكافحة ومهندسيها بالمديرية.

كما قامت اللجنة بزيارة لمركز الفيوم لمتابعة الأذرة الرفيعة والشامية ناحية الحميدية الجديدة حوض قبلي السكة تم فحص زراعات مصطفى داوود ؛ حمدي رمضان وآخرين وناحية تلات حوض الشواديف تم فحص زراعة عبد الله محمود حمزة ناحية نزلة بشير حوض الرماغة تم فحص زراعة حسين محمد عبد المنصف.

وأيضا تم عمل ندوة إرشادية لتوعية المزارعين بسرعة العلاج في الوقت المناسب مع بداية ظهور الاصابة واستخدام العلاجات الموصى بها من قبل الوزارة.
لجنة لمتابعة زراعات الذرة والمانجو بالفيوم (صور)
لجنة لمتابعة زراعات الذرة والمانجو بالفيوم (صور)
لجنة لمتابعة زراعات الذرة والمانجو بالفيوم (صور)
لجنة لمتابعة زراعات الذرة والمانجو بالفيوم (صور)
لجنة لمتابعة زراعات الذرة والمانجو بالفيوم (صور)
لجنة لمتابعة زراعات الذرة والمانجو بالفيوم (صور)
لجنة لمتابعة زراعات الذرة والمانجو بالفيوم (صور)
لجنة لمتابعة زراعات الذرة والمانجو بالفيوم (صور)
لجنة لمتابعة زراعات الذرة والمانجو بالفيوم (صور)
لجنة لمتابعة زراعات الذرة والمانجو بالفيوم (صور)
لجنة لمتابعة زراعات الذرة والمانجو بالفيوم (صور)
لجنة لمتابعة زراعات الذرة والمانجو بالفيوم (صور)

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المانجو الفيوم الزراعة الذرة

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