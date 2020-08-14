صندوق الاستثمارات السعودي يسدد قرض بقيمة 10 مليار دولار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم (الجمعة)، عن سداده قرضاً تجسيرياً بقيمة بلغت 10 مليارات دولار.

وكان الصندوق حصل على القرض المجمع في 2019 لتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري من مجموعة مصرفية مكونة من 10 بنوك عالمية.


ويعتمد صندوق الاستثمارات العامة، وفقاً لبرنامجه للفترة (2018 - 2020)، على أربعة مصادر تمويل رئيسية، تشمل: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.


وأوضح أنه مستمر في جهوده بتنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة على المدى البعيد، تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي.

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صندوق الاستثمارات العامة السعودى سداد قرض استثمارى

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