أهالي قرية تل الزوكى بسوهاج يستغيثون بوزير الأوقاف (فيديو)

عرض الإعلامي محمد موسى استغاثة أهالي قرية تل الزوكى، التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، بالدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، لإعادة ترميم وتجديد مسجد الحسين.





وقال موسى إن الأهالي طالبوا بضرورة صرف الاعتماد المالى لأعمال التجديد والترميم، لافتين أنهم تقدموا بطلب منذ العام الماضى لوزارة الأوقاف ومازال المسجد لم تهتم به الوزارة حتي الآن.





وتابع، مركز طما عريق ومن أشهر أعلامه الراحل فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر، وهو من قرية سليم بمركز طما ويوجد معهد الإمام الأكبر بمدينة طما على اسم فضيلة الإمام الراحل.





وأضاف، أهالي هذه القرية من الغلابة الذين لا يستطيعون ترميمه علي نفقتهم بالجهود الذاتية فبيستغيثوا بوزير الأوقاف والحقيقة وزارة الأوقاف متعاونة جدا في مثل هذه الأمور وقبل كدة كنت عرضت فيديو مشابه لمسجد بالأقصر وعلى الفور عندما علم الوزير والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني تجاوبوا في وقتها وتم إعادة بناء المسجد من جديد ليصبح صرح ديني رائع أتمني أن يتجاوب معنا المسئولين بوزارة الأوقاف كما تجاوبوا من قبل.