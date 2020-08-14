الجونة يتعادل مع الاتحاد إيجابياً

تعادل فريق الجونة مع نظيره الاتحاد السكندري، باللقاء الذي أقيم على ستاد (خالد بشارة)، ضمن الجولة الـ19 من استكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز والتي كانت توقفت قرابة الأربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.









سجل أحمد ياسر ريان من احراز هدف التقدم لفريق الجونة في الدقيقة 52 مسددا ركلة جزاء بنجاح، و تمكن المدافع اسلام جمال من ادارك التعادل مستغلا عرضة من الجانب الأيسر حولها برأسه لهدف في شباك الجونة.



