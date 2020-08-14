يوفنتوس يستهدف التعاقد مع توماس بارتي





كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود رغبه لدي نادي يوفنتوس في التعاقد مع توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري .









ويرغب أندريا بيرلو المدير الفني للسيدة العجوز في تدعيم خط وسط الفريق بعد رحيل ميرايم بيانيتش إلى برشلونة الإسباني، وماتويدي إلى إنتر ميامي الأمريكي .









وأشارت شبكة ’’فوتبول إيطاليا’’ بأن يوفنتوس يستعد لعرض صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد تقضي بانتقال الثنائي دوغلاس كوستا وفيديريكو برنارديسكي للروخي بلانكوس مقابل انضمام بارتي للبيانكونيري.









واوضحت الصحيفة أن المطالب المادية الضخمة من ألروخيبلانكوس والتي قد تقدر بحوالي 50 مليون يورو، سوف تدفع البيانكونيري إلى القيام بصفقة تبادلية من أجل تخفيض الأمور المادية للصفقة .









ومن جهه أخري سوف يواجه يوفنتوس صعوبة كبيرة في إنهاء الصفقة خاصة بعد دخول نادي أرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع بارتي من أجل تدعيم خط الوسط الموسم المقبل بناء علي رغبه مايكل أرتيتا .







