حريق ضخم بالرياض يلتهم محال الخيام وبيوت (صور)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر

اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، داخل  مخلات وبيوت بحي الجنادرية بالعاصمة السعودية الرياض.

 

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدنى السعودى على حسابها الرسمى فى "تويتر"، أن فرقها عملت على إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة دون حدوث إصابات، ونشرت صورا من موقع الحادث.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم الدفاع المدنى المقدم محمد الحمادى قوله، إن أعمال إخماد الحريق لا تزال مستمرة دون وقوع إصابات، مؤكدا أن طبيعة المواد المحترقة تسببت فى كثافة عالية للأدخنة فى الموقع.

 

حريق ضخم بالرياض يلتهم محال الخيام وبيوت (صور)
حريق ضخم بالرياض يلتهم محال الخيام وبيوت (صور)
حريق ضخم بالرياض يلتهم محال الخيام وبيوت (صور)
حريق ضخم بالرياض يلتهم محال الخيام وبيوت (صور)
حريق ضخم بالرياض يلتهم محال الخيام وبيوت (صور)
حريق ضخم بالرياض يلتهم محال الخيام وبيوت (صور)

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