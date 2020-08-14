مصطفى حجاج عن شويكار: "فنانة عظيمة ربنا يرحمها"

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أعرب المطرب الشعبي مصطفي حجاج، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث قام "حجاج" بنشر صورة لها وعلقت عليها قائلًا وداعًا الفنانة القديرة #شويكار، فنانة عظيمة ربنا يرحمها ويغفر لها ".



في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".



وكشف الفنان إيهاب فهمي لـ "الفجر الفني" عن موعد تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير ويكون غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

