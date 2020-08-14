أمل مرسي: ارتفاع نسب قضايا الطلاق في المحاكم خلال أزمة كورونا

قالت أمل مرسي، محامية، إن قضايا الطلاق ارتفعت بنسبة كبيرة خلال أزمة كورونا، وذلك بسبب عدم وجود تفاهم بين الزوجين، وهو الشرط الأساسي لنجاح الزواج، فهما أطراف الشراكة في عقد الزواج.





وتابعت "مرسي" خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الزوجة هي الرائدة وصاحبة الرعاية والولاية في منزل الزوجية، وذلك لقيامها بتربية الأولاد ورعايتهم وفي كثير من الأمور.





وأضافت: أن الأب في المنزل هو وزير المالية ووزير الداخلية في ذات الوقت، فهو عليه العقاب والمال.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 56890 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 96108 حالات من ضمنهم 56890 حالة تم شفاؤها، و5107 حالات وفاة.



