عباس أبو الحسن عن شويكار : "النجمة التي دوما ما تجلت سحر وجاذبية"
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:07 م
فايقة محمد عادل
أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة النجمة القديرة شويكار وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كاتبة : البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار ، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.
وحرص عدد كبير من النجوم علي نعي الراحلة شويكار منهم الفنان عباس أبو الحسن وكتب عبر حسابه "بإنستجرام " : وداعا شويكار النجمة التي دوما ما تجلت سحر وجاذبية وشقاوة ، وفاضت أنوثة ودلع وخفة دم.
وتابع : وداعا فتاة أحلام الصبا والشباب ، وداعا يا من أسعدتي وأمتعتي مئات الملايين ، ارقدي في سلام ، مشيعة بالحب الغامر مخلدة الذكري.
ورحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .
ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.
وحرص عدد كبير من النجوم علي نعي الراحلة شويكار منهم الفنان عباس أبو الحسن وكتب عبر حسابه "بإنستجرام " : وداعا شويكار النجمة التي دوما ما تجلت سحر وجاذبية وشقاوة ، وفاضت أنوثة ودلع وخفة دم.
وتابع : وداعا فتاة أحلام الصبا والشباب ، وداعا يا من أسعدتي وأمتعتي مئات الملايين ، ارقدي في سلام ، مشيعة بالحب الغامر مخلدة الذكري.
ورحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .
ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.