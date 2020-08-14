عباس أبو الحسن عن شويكار : "النجمة التي دوما ما تجلت سحر وجاذبية"

Advertisements

أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة النجمة القديرة شويكار وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كاتبة : البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار ، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.



وحرص عدد كبير من النجوم علي نعي الراحلة شويكار منهم الفنان عباس أبو الحسن وكتب عبر حسابه "بإنستجرام " : وداعا شويكار النجمة التي دوما ما تجلت سحر وجاذبية وشقاوة ، وفاضت أنوثة ودلع وخفة دم.



وتابع : وداعا فتاة أحلام الصبا والشباب ، وداعا يا من أسعدتي وأمتعتي مئات الملايين ، ارقدي في سلام ، مشيعة بالحب الغامر مخلدة الذكري.



ورحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .



ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.