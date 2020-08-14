محمد رشاد يحسم الجدل حول انفصاله عن مي حلمي

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نشر الفنان محمد رشاد منشور ليحسم الجدل في قصة إنفصاله عن زوجته الإعلامية مي حلمي وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وكتب "رشاد" قائلاً :"أنا قررت أمسح أي بوست أو أس حاجة تخص موضوع الإنفصال إحتراما للطرف الآخر والعشرة اللي بينا لان بصراحة أغلب التعليقات اللي بشوفها علي مدار يومين فيها تجريح وإساءه وتجاوز مرضهوش لا ليا ولا ليها.









يشار إلي انتشر عبر المواقع الصحفية ومواقع السوشيال ميديا خبر يفيد انفصال المطرب محمد رشاد، عن المذيعة مي حلمي،



وأفادت الأخبار بأن قرار الانفصال جاء عقب وجود بعض من الخلافات بينهما والاختلافات فى وجهات النظر فى كثير من الأمور.