بعد تعرضها لصدمة قاسية اتجهت للتمثيل.. ما لا تعرفه عن شويكار

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رحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .



تعرضت شويكار لصدمة كبيرة بعد وفاة زوجها الاول، فاتحقت بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، وصارت تبحث عن عمل وكان المخرج حسن رضا مقربا من اسرتها فرشحها للعمل بفرقة أنصار التمثيل، حيث شاركت في أكثر من مسرحية وقررت أن تتلقى دروسا في التمثيل على يد عبد الوارث عسر ومحمد توفيق، لتقدم أول فيلم لها عام 1960 "حبي الوحيد" أمام عمر الشريف ونادية لطفي وكمال الشناوى.



قدمت شويكار بعد ذلك العمل العديد من الاعمال، ولكن تم تغير حياتها للأفضل عندما رشحت عام 1963 لتقدم البطولة في مسرحية "السكرتير الفني"، وكان من المفترض أن يقدم البطولة أمامها الممثل السيد بدير، لكنه سافر بشكل مفاجئ ليحصل على بطولة العمل الممثل ​فؤاد المهندس​ لتبدأ العلاقة بينهما.



وعندما كانت مرتبطة بالفنان فؤاد المهندس وحتى بعد الانفصال، قدمت شويكار العديد من الأعمال ففي السينما قدمت "ربع دستة اشرار"، و"العتبة جزاز" و"فيفا زلاطا" و"أجازة غرام" و"اعترافات زوج" و"هارب من الزواج" و"أخطر رجل في العالم".