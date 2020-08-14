نبيلة عبيد معلقة على رحيل شويكار :"اليوم حسست باليتم"
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:59 م
فايقة محمد عادل
أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة النجمة القديرة شويكار وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كاتبة : البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار ، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.
وحرص عدد كبير من النجوم علي نعي الراحلة شويكار منهم الفنانة نبيلة عبيد وكتبت عبر حسابها "إنستجرام " : اليوم حسيت باليتم من جديد ، بعدما فقدت أخت وصديقة عزيزة وغالية علي قلبي ، هي الفنانة الكبيرة شويكار التي التقينا في العديد من الأعمال الفنية وتشاركنا في الكثير من المناسبات والذكريات الحلوة ، مع السلامة يا جميلة ، الوداع يا أعز الصحاب .
ورحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ ساعات بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .
ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.
وحرص عدد كبير من النجوم علي نعي الراحلة شويكار منهم الفنانة نبيلة عبيد وكتبت عبر حسابها "إنستجرام " : اليوم حسيت باليتم من جديد ، بعدما فقدت أخت وصديقة عزيزة وغالية علي قلبي ، هي الفنانة الكبيرة شويكار التي التقينا في العديد من الأعمال الفنية وتشاركنا في الكثير من المناسبات والذكريات الحلوة ، مع السلامة يا جميلة ، الوداع يا أعز الصحاب .
ورحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ ساعات بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .
ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.