كبير باحثين بالأزهر: الرشد الجسدي والعقلي أهم شروط الزواج

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال طارق عبد السميع، كبير باحثين بالأزهر الشريف، إن بعض الأهالي يتعجلون الزواج، فيقومون بتزويج الفتيات في سن صغيرة، وهو ما أجازه بعض المشايخ بالموافقة عليه، بحجة أن الإسلام يوافق على نكاح الصغيرة، وهو أمر غير صحيح.

وتابع "عبدالسيمع" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن من مواصفات الشاب والفتاة الصالحين للزواج، البلوغ الجسدي والرشاد العقلي، وهما الشرطان الأساسيان للزواج.

وقال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإمام أبوحنيفة قد أباح شهادة المرأة في عقود الزواج، ولكن المشرع المصري أخذ برأي الجمهور بوجوب شهادة رجلان على عقود الزواج، ولذلك لا يؤخذ بشهادة المرأة في مصر.

وأضاف "كريمة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "أن شهادة المرأة تكون في المعاملات المالية وأمور النساء، هذا الأمر ليس من قطعيات الدين وهو أمر اجتهادي وليس به ثمة مشكلة أو أمر خلافي ولكن أنصح بترك هذه الأمور في أيدي العلماء، وأنا لا أحبذه".

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الفتيات الزواج الإسلام الأزهر الشريف

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