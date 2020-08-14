كبير باحثين بالأزهر: الرشد الجسدي والعقلي أهم شروط الزواج

قال طارق عبد السميع، كبير باحثين بالأزهر الشريف، إن بعض الأهالي يتعجلون الزواج، فيقومون بتزويج الفتيات في سن صغيرة، وهو ما أجازه بعض المشايخ بالموافقة عليه، بحجة أن الإسلام يوافق على نكاح الصغيرة، وهو أمر غير صحيح.





وتابع "عبدالسيمع" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن من مواصفات الشاب والفتاة الصالحين للزواج، البلوغ الجسدي والرشاد العقلي، وهما الشرطان الأساسيان للزواج.





وقال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإمام أبوحنيفة قد أباح شهادة المرأة في عقود الزواج، ولكن المشرع المصري أخذ برأي الجمهور بوجوب شهادة رجلان على عقود الزواج، ولذلك لا يؤخذ بشهادة المرأة في مصر.



