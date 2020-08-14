هيفاء وهبي تنعى رحيل الفنانة شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:59 م
شويكار
شويكار
مصطفى فكيه
أعربت الفنانة هيفاء وهبي، عن حزنها الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث قامت "وهبي" بنشر صورة لها وعلق عليها قائلًا جميلة السينما المصرية #شويكار في ذمة الله، عزائي لعائلتها ولكل محبيها انَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون".

في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

وكشف الفنان إيهاب فهمي لـ "الفجر الفني" عن موعد تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير ويكون غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

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وفاة شويكار هيفاء وهبي الفنانة شويكار الفن اخبار الفن

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