قبل وفاتها.. شهيرة تحذر شويكار من الدليفري

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رحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .





تحدثت الفنانة شهيرة عن الحديث الأخير الذي دار بينها وبين الفنانة شويكار قبل رحيلها بـ 20 يوم، فقالت شهيرة:"شويكار كانت تعاني من مرض قديم ولكن لم يكن مشكلة كبرى، فكانت حريصة جدا على صحتها، وحذرتها من كورونا وطلبت منها عدم التعامل مع الديلفري، طلبت مني شويكار أن أزورها ولا أتأخر عليها"



وأستكلمت شهيرة حديثها قائلة:" شويكار كانت قريبة لي وكانت متدفقة المشاعر" .





إبتعدت شويكار الفترة الأخيرة عن التمثيل، حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.



لم تعلن شويكار اعتزالها؛ بالرغم من أنها اكدت فى أكثر من لقاء أنها تكره كلمة "الاعتزال" وتكتفي بالمتابعة، ولكنها على الرغم من ذلك لا تحب التكنولوجيا، فلا تمتلك هاتفا محمولا أو كمبيوتر.