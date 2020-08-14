الجميلة التي أمتعتنا سنين طويلة.. هالة صدقي تنعى الراحلة شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:54 م
الراحلة شويكار
الراحلة شويكار
فايقة محمد عادل
أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة النجمة القديرة شويكار وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كاتبة : البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار ، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.

وحرص عدد كبير من النجوم علي نعي الراحلة شويكار منهم الفنانة هالة صدقي وكتبت عبر حسابها "إنستجرام " : ونامت الجميلة في هدوء ، الجميلة التي امتعتنا سنين طويلة ، ولقد قمت بإهدائها تكريمي في مهرجان شرم الشيخ تقديرا لتاريخها الكبير في العام الماضي ، شهر حزين.

ورحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .

ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

أخبار تهمك

ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد رحيل رمضان.. الأهلي يحاول التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من الخطيب على عقوبة كهربا لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

سيف زاهر يكشف سبب انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مفاجأة صالح جمعة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

خبير لوائح يكشف التفاصيل الكاملة لعقوبة كهربا وموقفه من الإستئناف

منذ ساعة و 20 دقيقة

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحسم مصير شيكابالا

منذ 18 دقيقة

الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مالك معدية الموت بالبحيرة وآخرين

منذ ساعة و 14 دقيقة

رحيل رمضان صبحي يمنح قبلة الحياة لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

04:40 م

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

05:02 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مالك معدية الموت بالبحيرة وآخرين

06:06 م

بعد رحيل رمضان.. الأهلي يحاول التعاقد مع نجم بيراميدز

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان