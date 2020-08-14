الجميلة التي أمتعتنا سنين طويلة.. هالة صدقي تنعى الراحلة شويكار
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:54 م
فايقة محمد عادل
أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة النجمة القديرة شويكار وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كاتبة : البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار ، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.
وحرص عدد كبير من النجوم علي نعي الراحلة شويكار منهم الفنانة هالة صدقي وكتبت عبر حسابها "إنستجرام " : ونامت الجميلة في هدوء ، الجميلة التي امتعتنا سنين طويلة ، ولقد قمت بإهدائها تكريمي في مهرجان شرم الشيخ تقديرا لتاريخها الكبير في العام الماضي ، شهر حزين.
ورحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .
ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.
وحرص عدد كبير من النجوم علي نعي الراحلة شويكار منهم الفنانة هالة صدقي وكتبت عبر حسابها "إنستجرام " : ونامت الجميلة في هدوء ، الجميلة التي امتعتنا سنين طويلة ، ولقد قمت بإهدائها تكريمي في مهرجان شرم الشيخ تقديرا لتاريخها الكبير في العام الماضي ، شهر حزين.
ورحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .
ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.