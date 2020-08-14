بعد رحيلها.. تعرف على رأي شويكار في لقب "نمبر وان" لمحمد رمضان

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:53 م
شويكار
شويكار
نادين نجدي

رحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .


وتحدثت شويكار في لقاء صحفي لها عن رأيها فى اطلاق الفنان محمد رمضان على نفسه لقب نمبر وان، فكان ردها:" إنه من حقه أن يلقب نفسه كما يشاء فهو ظاهرة، من يختلف معه فمن الأفضل ألا يتابعه".

إبتعدت شويكار الفترة الأخيرة عن التمثيل، حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.

لم تعلن شويكار اعتزالها؛ بالرغم من أنها اكدت فى أكثر من لقاء أنها تكره كلمة "الاعتزال" وتكتفي بالمتابعة، ولكنها على الرغم من ذلك لا تحب التكنولوجيا، فلا تمتلك هاتفا محمولا أو كمبيوتر.

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