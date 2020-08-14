بعد رحيلها ...تعرف على أزواج شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:52 م
شويكار
شويكار
نادين نجدي



رحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .


وتزوجت شويكار وهي في عمر السادسة عشر من الثرى المهندس حسن نافع ، وبعد عام من الزواج أنجبت ابنتها "منة الله" ثم أُصيب زوجها بمرض خطير، ووقتها قررت شويكار أن تستكمل دراستها الثانوية قبل أن تصدم بوفاة زوجها.


أصبحت أرملة وأم لطفلتها الوحيدة وهى في عمر الثامنة عشر، وبعدها بعامين اختارها نادي سبورتنغ وهي في عمر العشرين وتوّجت بلقب "الأم المثالية "، فكانت تعمل وتدرّس وتربي ابنتها.

تزوجت بعدها من الفنان فؤاد المهندس والذى بدأت قصة حبهما فى مسرحية أنا وهو وهى وكللت بالزواج حتى 20 عاما وبعدها قررا الانفصال. 


أما الزيجة الثالثة فكانت من السيناريست مدحت حسن ولكنها لم تتحدث عنها كثيرًا.

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