بعد رحيلها... تعرف على آخر عمل فني شاركت به شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:50 م
شويكار
شويكار
نادين نجدي

رحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .


وكان آخر ظهور للراحلة شويكار كان "مسلسل سر علني" عام 2012، وشاركها فى بطولة العمل كل من غادة عادل، صبري فواز، سلوى محمد علي، نادية خيري، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج غادة سليم.

دارت أحداث العمل حول الدكتورة "أمينة العربي" ألّفت منذ عدة سنوات كتابًا بعنوان "العهد" تتحدث فيه عن بعض المؤسسات الطبية التي تنفق الملايين لتصنيع فيروسات لأمراض جديدة وتصنيع المصل، ثم ينشرون المرض ليصيب أكبر عدد من الناس ثم يبدأون في بيع الدواء بالسعر الذي يريدونه. تكتشف أمينة أن زوجها مشترك في تلك العمليات المشبوهة.

إبتعدت شويكار الفترة الأخيرة عن التمثيل، حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.

لم تعلن شويكار اعتزالها؛ بالرغم من أنها اكدت فى أكثر من لقاء أنها تكره كلمة "الاعتزال" وتكتفي بالمتابعة، ولكنها على الرغم من ذلك لا تحب التكنولوجيا، فلا تمتلك هاتفا محمولا أو كمبيوتر.

أخبار تهمك

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد رحيل رمضان.. الأهلي يحاول التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

رحيل رمضان صبحي يمنح قبلة الحياة لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خبير لوائح يكشف التفاصيل الكاملة لعقوبة كهربا وموقفه من الإستئناف

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مالك معدية الموت بالبحيرة وآخرين

منذ ساعة و 13 دقيقة

سيف زاهر يكشف سبب انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مفاجأة صالح جمعة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يحسم مصير شيكابالا

منذ ربع ساعة

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول رد فعل من الخطيب على عقوبة كهربا لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

04:40 م

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

05:02 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مالك معدية الموت بالبحيرة وآخرين

06:06 م

بعد رحيل رمضان.. الأهلي يحاول التعاقد مع نجم بيراميدز

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان