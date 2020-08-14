بعد رحيلها... تعرف على آخر عمل فني شاركت به شويكار

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رحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .





وكان آخر ظهور للراحلة شويكار كان "مسلسل سر علني" عام 2012، وشاركها فى بطولة العمل كل من غادة عادل، صبري فواز، سلوى محمد علي، نادية خيري، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج غادة سليم.



دارت أحداث العمل حول الدكتورة "أمينة العربي" ألّفت منذ عدة سنوات كتابًا بعنوان "العهد" تتحدث فيه عن بعض المؤسسات الطبية التي تنفق الملايين لتصنيع فيروسات لأمراض جديدة وتصنيع المصل، ثم ينشرون المرض ليصيب أكبر عدد من الناس ثم يبدأون في بيع الدواء بالسعر الذي يريدونه. تكتشف أمينة أن زوجها مشترك في تلك العمليات المشبوهة.



إبتعدت شويكار الفترة الأخيرة عن التمثيل، حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.



لم تعلن شويكار اعتزالها؛ بالرغم من أنها اكدت فى أكثر من لقاء أنها تكره كلمة "الاعتزال" وتكتفي بالمتابعة، ولكنها على الرغم من ذلك لا تحب التكنولوجيا، فلا تمتلك هاتفا محمولا أو كمبيوتر.