بين السينما والحقيقة.. قصة ارتباط شويكار وفؤاد المهندس

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فقدت السينما المصرية والفن أرثا كبيرا من خفة الدم والإبداع في التمثيل، وتعتبر الفنانة " شويكار " من الفنانين الذين امتعونا طوال مسيرتهم الفنية بالكثير من الأعمال في المسرح والسينما والتليفزيون.



ويعرض لكم "الفجر الفني " أبرز أعمال أشهر ثنائي كوميديان في السينما المصرية "شويكار وفؤاد المهندس " .



الفنانة شويكار من مواليد عام 1938 بالاسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية، تم اكتشافها في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا ، تزوجت من المحاسب «حسن نافع»، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما ثنائيا بارزا في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، وتزوجت بعده من السيناريست مدحت يوسف ، اشتهرت بالأدوار الكوميدية التي قدمتها إلى جانب الفنان الراحل فؤاد المهندس حيث قدما سويا العديد من الاعمال الخالدة ، كما جسدت شخصيات متنوعة لتؤكد موهبتها فى فن التمثيل .



التقت شويكار للمرة الأولى مع فؤاد المهندس في مسرحية "السكرتير الفني ، ورغم أنه رفض التمثيل معها أول مرة إلا انهما أصبحا من أشهر ثنائيات الكوميديا في السينما والمسرح العربي، "، فمنذ بداية عملها مع المهندس كوّنت معه ثنائيًا فنيًا قدم للمسرح وللسينما عددا من الأعمال الكوميدية الناجحة.



وبداية من فيلم " أنا وهو وهي " استمرت شويكار في أدوار البطولة المطلقة في السينما أمام الزوج، وقدّما عدة أعمال من أفلام الكوميديا بلغت حوالي 26 فيلمًا أهمهم "اعترافات زوج، اقتلنى من فضلك، إجازة بالعافية، أخطر رجل فى العالم، الراجل ده هيجننى، فيفا زلاطا".



عرض فؤاد المهندس عليها الزواج أثناء تقديم أحد العروض، ليخرج عن النص قائلا : تتجوزيني يا بسكويتة ، وتم الزواج ثم حدث الطلاق بينهما بعد زواج طويل دام 20 عاما



فيلم " أنا وهو وهي "



يتناول الفيلم قالب من الكوميديا لقاءً عابراً في أحد الفنادق في الفيوم بين زوجة أحد رجال العصابات الخطرين وهو النمساوي والذي قام بدوره الفنان الراحل توفيق الدقن، وبين رجلٍ أمضت ليلتها في غرفته في الفندق الذي يقيم به في ليلة رأس السنة، وفي إطار من الكوميديا تدور عدة مواقف بين النمساوي وبين الفنان فؤاد المهندس بسبب شك النمساوي في زوجته لمبيتها في غرفته.



فيلم "اعترافات زوج"



وتدور أحداث الفيلم، أثناء سفر الموسيقي (وحيد) وزوجته على متن الطائرة المتجهة لبيروت لقضاء أجازة، يعلن قائد الطائرة عن عطل في محركات الطائرة، يعتقد الزوجان أنهما سيموتان، ويقرران الاعتراف لبعضهما بأسرار دفينة، يخبر (وحيد) زوجته بأنه كان يحلم بتقبيل جارته المطربة الحسناء (بثينة)، وإذا بالإعلان عن إصلاح العطل لكن تدب الشكوك في قلب الزوجة، وتغذي الحماة تلك الشكوك في الوقت الذي يهيم فيه والد الزوجة بـ(بثينة) أيضًا. وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.



فيلم "مستر إكس "



وتدور أحداثه حول مستر اكس رئيس عصابة دولية للتهريب بشيكاغو، ويصل للقاهرة لمزاولة نشاطه فيعلم بأمره رجال الشرطة، ويبدأون في مراقبته وتستغل الشرطة الشبه الكبير بين اكس وموظف المطار زكي فيستغلونه في مهمتهم، وتتوالى الأحداث في قالب كوميدي، الفيلم إخراج نيازي مصطفي وتاليف أنور عبدالله.



فيلم "اقتليني من فضلك "



أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر حين يعتقد أحد الشباب أنه سيموت خلال بضعة أسابيع، فيقرر التخلص من حياته سريعًا، ويتفق مع أحد اللصوص الذي جاء ليسرق منزله على قتله في غفلةٍ منه مقابل مبلغٍ من المال، ثم يؤكد له الطبيب سلامة صحته، فيحاول الهرب من اللص الذي يطارده في كل مكان لتنفيذ الاتفاق، وفي نفس الوقت يقع في حب فتاةٍ جميلة ويقرر الارتباط بها وتتوالى الأحداث والمفارقات، الفيلم اخراج حسن الصيفي وتاليف حسن حامد .



فيلم " ڤيڤا زلاطا "



وتحكي قصة الفيلم عن شخص (فؤاد المهندس) يدعي زلاطا هاجر إلى مدينة تيكسيكو وهناك يصبح أحد أبطال المدينة، ويتولى حكم المدينة، ويموت، وتعود ابنته نجمة إلى مصر؛ للبحث عن متولي ابن شقيق زلاطا من أجل الانتقام من القاتل بيللى ذاكيد. المستهتر، لكن متولى هو شخص مسالم تماما، ولا يصلح لأن ينتقم، يقرر الذهاب مع نجمة إلى المكسيك، وهناك يتغير كثيرًا، ويتعلم المسؤولية، ويتمكن ، من الانتقام لعمه، ويقرر الزواج من ابنة عمه نجمة (شويكار ) بعد أن أحبها، يعود الإثنان مرة أخرى إلى حي الحسينية للإقامة هناك، ويتركان مدينة نيومكسيكو، الفيلم إخراج حسن حافظ، وتأليف أنور عبد الله.