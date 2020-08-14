عادل حمودة وزوجته وعائلته ينعون الفنانة الكبيرة شويكار

نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، وزوجته ناهد حبشي وعائلته، بمزيد من الحزن والأسى، الفنانة الكبيرة والقديرة الراحلة شويكار، التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.





ويتقدم الكاتب الكبير عادل حمودة، وزوجته، وعائلته، بأحر عبارات المواساة لأسرتها وذويها ، ولابنتها منة وزوجها محمود عطا الله، داعيا المولى عز وجل أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم عائلتها وأحبابها الصبر والسلوان.





وتشيع أسرة الفنانة الراحلة جثمانها ظهر غدٍ السبت في جنازة ستخرج من مستشفى الصفا، الذي توفيت فيه اليوم الجمعة 14 أغسطس، عن عمر يناهز 85 عامًا.





ومن المقرر دفن الفنانة القديرة الراحلة في مدافن أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر.





وغابت الفنانة الكبيرة شويكار عن السينما منذ 10 سنوات، بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري"، أما الدراما التليفزيونية فقدمت آخر مسلسلاتها "سر علني" مع كل من غادة عادل وإياد نصار ومايا نصري وأحمد فهمي وسامي العدل".