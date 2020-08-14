الإنقاذ النهري بالإسكندرية تنتشل 3 جثث غرقى شاطىء الهانوفيل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:35 م
أرشيفية
أرشيفية
تمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال 3 جثامين غرقوا أثناء السباحة فى شاطئ الهانوفيل بالعجمى بمحافظة الإسكندرية، مخالفة لقرارات مجلس الوزراء وتسللهم فجرا رغم إغلاق الشاطئ وعدم جاهزيته لاستقبال المواطنين. 

كان قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تلقي بلاغا بغرق 3 أشخاص عقب نزولهم مياه البحر بشاطئ الهانوفيل فى الساعة الثالثة فجر اليوم وجرفتهم مياه الأمواج وغرقوا فى الحال وتوجهت قوة من قسم الدخيلة، وقوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثث، وتمكنوا من انتشالهم. 
 
وكشفت المعاينة الأولية، أن الجثث لسيدة 30 عاما "ش.ح ج"، و"م. م." وفتاة 16 عاما مجهولة الهوية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقلت الجثث لمشرحة كوم الدكة تمهيدا لتعرف أسرهم عليهم وتسليمهم لهم.

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