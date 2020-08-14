هنا شيحة عن شويكار.. "كنتى وهتفضلي مثال لخفة الدم"

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أعربت الفنانة هنا شيحة، عن حزنها الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث قامت "شيحة" بنشر صورة لها وعلقت عليها قائلًا:" كنتي وهتفضلي مثال لخفة الدم والرقي والجمال وقدوة لينا كلنا.. وداعًا الجميلة #شويكار".



في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".



وكشف الفنان إيهاب فهمي لـ "الفجر الفني" عن موعد تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير ويكون غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

