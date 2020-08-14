رحيل رمضان صبحي يمنح قبلة الحياة لنجم الأهلي

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إعادة أوراقه داخل المارد الأحمر، بعد اقتراب رمضان صبحي نجم الفريق، من الرحيل بالصيف الجاري.





واقترب رمضان صبحي نجم الفريق المنتهية إعارته من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، في يونيو الماضي، من الرحيل بالموسم الجديد.





وكان النادي الأهلي، أعلن أن اللاعب أغلق ملف الاستمرار في التتش وأبلغ إدارة النادي والتعاقدات برغبته في الانتقال إلى بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.





وتراجع السويسري رينيه فايلر، عن فكرة رحيل أحمد الشيخ جم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج عن التتش.





وكان الشيخ، قريب من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز سبورت بداية الموسم المقبل، وذلك لمدة عام على سبيل الإعارة، بعد تلقيه عرضًا مؤخرًا.





ويأتي تراجع فايلر عن رحيل الشيخ، أملًا في تعويض الفراغ الذي سيتركه رمضان صبحي عقب الخروج من ملعب التتش بالجزيرة.



