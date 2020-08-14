بسبب مخاوف تعافى الاقتصاد.. مؤشرات البورصة الأمريكية تتراجع بمستهل التعاملات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:19 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
(رويترز)
 واصل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجعه أكثر عن مستويات قياسية عند الفتح يوم الجمعة إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع في يوليو ، مما يُضاف إلى المخاوف بشأن تعاف اقتصادي متذبذب في غياب مشروع قانون لتحفيز مالي أمريكي جديد.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 67.79 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 27828.93 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.77 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 3368.66 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.27 نقطة إلى 11042.24 نقطة.

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